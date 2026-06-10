Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde 8 adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Kaplan"ın da görev aldığı operasyonda yapılan aramada 353 sentetik ecza hapı, 65 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 236 tabanca fişeği, 8 cep telefonu ve 7 sim kartı ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.