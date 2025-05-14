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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, reçeteye tabi hap, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu, reçeteye tabi hap, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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