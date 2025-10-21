Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu, 600 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu katkı maddesi, 3 gram kubar esrar, 306 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı, 75 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.A. ve Ö.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.