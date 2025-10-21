Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 50 gram sentetik uyuşturucu, sıvı uyuşturucu katkı maddesi ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu, 600 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu katkı maddesi, 3 gram kubar esrar, 306 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı, 75 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.A. ve Ö.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
