Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen 3 şüphelinin üst ve ikamet aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.