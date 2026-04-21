Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı ve 1 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı ve 1 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.Ş, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat