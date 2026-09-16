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Kastamonu'da uyuşturucu davasında sanığın yargılanmasına devam edildi

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Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan tutuklu sanık F.D. ile avukatları katıldı.

Sanık F.D, yakalanan kimyasal uyuşturucuların kendine ait olmadığını iddia et

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, ele geçirilen uyuşturucu miktarının kişisel kullanım sınırının çok üzerinde olduğunu belirterek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, F.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, haklarında suç duyurusunda bulunulan Y.K. ve Ö.T. hakkında yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkisinde geçtiğimiz yıl Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sanığın aracı ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram sentetik uyuşturucu ve 485 gram skunk ele geçirilmiş, gözaltına alınan sanık tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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