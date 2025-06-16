Kastamonu'da Türk Müziği Korosu'ndan Saygı Konseri
Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu, Bestekar Ali Şenozan'a yönelik saygı konseri düzenledi. 62 kişilik koro, Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda 25 eser seslendirdi. Dinleyiciler, nostaljik şarkılara eşlik ederek performansı alkışladı.
Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu tarafından Bestekar Ali Şenozan'a saygı konseri düzenlendi.
Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda, Yusuf Koçak yönetiminde 62 kişiden oluşan koro 25 eser seslendirdi.
Koronun seslendirdiği besteler dinleyenleri maziye götürdü. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek koroyu alkışladı.
Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, yaptığı konuşmada, koroyu kutladı.
Taş, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konser, koroya çiçeklerin verilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel