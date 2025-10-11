Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar için acil müdahale yapıldı. Midibüs, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya dönerken kontrolden çıktı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale ediliyor.
Uğur A'nın kullandığı 34 KB 2578 plakalı tur midibüsü, Kuran köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
İçerisinde 2'si şoför, 2'si rehber, 21'i yerli turist olmak üzere 25 kişinin bulunduğu midibüsün, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.
