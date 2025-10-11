Haberler

Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar için acil müdahale yapıldı. Midibüs, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya dönerken kontrolden çıktı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale ediliyor.

Uğur A'nın kullandığı 34 KB 2578 plakalı tur midibüsü, Kuran köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

İçerisinde 2'si şoför, 2'si rehber, 21'i yerli turist olmak üzere 25 kişinin bulunduğu midibüsün, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Duyanlar çıldıracak! Sadettin Saran, takımın eski yıldızını istiyor

Duyanlar çıldıracak! Takımın eski yıldızının peşine düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Duyanlar çıldıracak! Sadettin Saran, takımın eski yıldızını istiyor

Duyanlar çıldıracak! Takımın eski yıldızının peşine düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.