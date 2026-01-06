Haberler

Kastamonu'da trafik polisi, okula giden çocuğun ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Kastamonu'da okula giden bir çocuğun ayakkabı bağcıklarının çözüldüğünü gören trafik polisi, çocuğu durdurarak bağcıklarını bağladı.

Sinanbey Kavşağı'nda görevli polis memuru, o sırada okula giden bir çocuğun ayakkabı bağcıklarının açık olduğunu gördü. Öğrenciyi durdurarak bağcıklarını bağlayan polis, daha sonra çocuğu okuluna uğurladı.

Kavşakta aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen Şehit Şerife Bacı Ortaokulu Müdürü Halit Özden ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Özden, AA muhabirine, sabah işe giderken Sinanbey Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğunu söyledi.

Bir polisin yoldan geçen çocuğu durdurarak çözülmüş bağcıklarını bağladığını gördüğünü anlatan Özden, "Polisimizin bu anlamlı davranışı beni çok mutlu etti. O anları ölümsüzleştirmek için cep telefonumla kaydettim." dedi.

