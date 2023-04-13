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Kastamonu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cengiz Yazıcı yönetimindeki 37 EU 201 plakalı otomobil, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında Burak Koruyucu idaresindeki 37 KK 964 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Cengiz Yazıcı ile aynı otomobilde bulunan Burak Demir yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Kastamonu Güncel Haberler

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