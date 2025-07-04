Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kastamonu'nun Tosya ve Çatalzeytin ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Kazalarda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ve Çatalzeytin ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

C.T. idaresindeki 34 FG 0321 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada araçta bulunan A.K. ve D.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.T. yönetimindeki 06 FGJ 633 plakalı otomobil, S.D'nin kullandığı 34 BR 7634 plakalı otomobille Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü Saraçlar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü S.D, ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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