Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mursel Balaban'ın (77) kullandığı 37 FC 558 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler Kavşağı'nda, A.A. idaresindeki 37 BE 310 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Mursel Balaban olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü ile aynı araçta bulunan T.A, A.A. ve H.A, ambulanslarla Devrekani Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.