Kastamonu'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kastamonu-Ankara kara yolunda bir otomobil, tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlhan Ç. yönetimindeki 34 KZE 644 plakalı otomobil, Kastamonu- Ankara kara yolu Budamış Mahallesi'nde A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışanları çıkardı.

Mehmet Ali Furat'ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ile beraberindeki Yusuf Ali G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

