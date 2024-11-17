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Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammet Yücel'in (22) kullandığı 37 PP 182 plakalı otomobil, Ağlı-Kastamonu kara yolunun Gölcüğez köyü yol ayrımında F.İ. (36) idaresindeki 37 DH 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Yücel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yücel ailesinin bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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