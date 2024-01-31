Kastamonu'da toprak kayması sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy grup yolu ulaşıma açıldı.
İlçeyi Öveçler, Derebucağı, Menük köylerine bağlayan grup yolu, bugün toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kaymakam Tuncay Karataş koordinesinde özel idare ekiplerince yolda çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kapanan yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.