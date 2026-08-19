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Taşköprü'de TIR ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Taşköprü'de TIR ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Cihan Ergün olay yerinde, yaralı Satıye Ergün ise hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa Köyü mevkisinde meydana geldi. 37 BK 287 plakalı TIR ile 37 LC 890 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Cihan Ergün olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Satıye Ergün ise sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Satıye Ergün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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