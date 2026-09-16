Kastamonu'da tekerleği çıkan tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde tekerleği çıkan tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde tekerleği çıkan tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Küçükmutlu köyü Kuşkayası mevkisinde E.C'nin kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracının tekerleği, seyir halindeyken yerinden çıktı.
Kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile yanında bulunan K.C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA