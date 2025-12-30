Haberler

Kastamonu'da il merkezinde yarın taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Kastamonu'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.???????

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
