Kastamonu'da Tarım Aracı Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracı devrildi ve sürücü Mehmet Meral hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.