Haberler

Kastamonu'da Takının Armonisi Sergisi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 2025 Yılı Aile Etkinlikleri kapsamında açılan 'Takının Armonisi Sergisi', Dr. Öğretim Üyesi Metin Coşkun'un Anadolu kültüründen esinlenerek hazırladığı 15 özgün eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Sergi, 19 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kastamonu'da 2025 Yılı Aile Etkinlikleri kapsamında "Takının Armonisi Sergisi" açıldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Metin Coşkun tarafından hazırlanan 15 özgün eser, Tarihi Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Coşkun, yaptığı açıklamada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirdiği serginin Kastamonu'daki ilk mücevher temalı kişisel sergi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Eserlerin Anadolu kültürünün estetik mirasını günümüze taşıdığını ifade eden Coşkun, "Çağdaş takı tasarımıyla geleneksel el sanatlarının birleşiminden doğan eserler, Anadolu kültürünün estetik mirasını da günümüze taşıyor. Takı, sadece bir süs eşyası değil aynı zamanda duygusal, estetik ve kültürel bir anlatım dilidir. Bu sergide geleneksel kuyumculuk tekniklerini çağdaş yorumlarla birleştirerek bu dili yeniden keşfetmeye çalıştım." diye konuştu.

Coşkun, Aile Yılı kapsamında düzenlenen serginin sanatın aile kavramıyla kurduğu duygusal bağı da görünür kılarak bölgesel kültürel değerlerin yeniden yorumlanmasına katkı sağladığını kaydetti.

Sergi, 19 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.