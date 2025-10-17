Kastamonu'da Takının Armonisi Sergisi Açıldı

Kastamonu'da 2025 Yılı Aile Etkinlikleri kapsamında "Takının Armonisi Sergisi" açıldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Metin Coşkun tarafından hazırlanan 15 özgün eser, Tarihi Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Coşkun, yaptığı açıklamada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirdiği serginin Kastamonu'daki ilk mücevher temalı kişisel sergi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Eserlerin Anadolu kültürünün estetik mirasını günümüze taşıdığını ifade eden Coşkun, "Çağdaş takı tasarımıyla geleneksel el sanatlarının birleşiminden doğan eserler, Anadolu kültürünün estetik mirasını da günümüze taşıyor. Takı, sadece bir süs eşyası değil aynı zamanda duygusal, estetik ve kültürel bir anlatım dilidir. Bu sergide geleneksel kuyumculuk tekniklerini çağdaş yorumlarla birleştirerek bu dili yeniden keşfetmeye çalıştım." diye konuştu.

Coşkun, Aile Yılı kapsamında düzenlenen serginin sanatın aile kavramıyla kurduğu duygusal bağı da görünür kılarak bölgesel kültürel değerlerin yeniden yorumlanmasına katkı sağladığını kaydetti.

Sergi, 19 Ekim'e kadar gezilebilecek.