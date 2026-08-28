Kastamonu'da batan gemi mürettebatı kurtarıldı

KASTAMONU'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren ticari gemideki 13 mürettebat kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında bir ticari geminin su alarak batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik gemisi TCSG301, TCSG-96 ve Sahil Güvenlik botu KB-40 sevk edildi. Gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyeti sonucunda, kapalı tip kurtarma filikasıyla gemiyi terk eden 13 mürettebat Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumlarının iyi olduğu belirlenen mürettebat, Sahil Güvenlik botuna alınarak İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı