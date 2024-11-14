Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Sonbaharın Büyüsü: Ağaçlık Alan Fotoğrafçıları Bekliyor

Kastamonu'da Sonbaharın Büyüsü: Ağaçlık Alan Fotoğrafçıları Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun kent merkezindeki 70 dekar büyüklüğündeki ağaçlık alan, sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor. Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bu eşsiz doğa manzarasının şehir içinde bulunduğu için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Kastamonu'nun kent merkezinde bulunan yaklaşık 70 dekar büyüklüğündeki ağaçlık alan, sonbahar renkleri ile fotoğrafçıların dikkatini çekiyor.

İnönü Mahallesi'nde bulunan boş arazisinin içerisinde eski, kullanılmayan bir ev bulunuyor. Arazinin büyük bölümü ağaçlarla kaplı.

Sonbaharın etkisiyle hazan renklerine bürünen ağaçlar, vatandaşların beğenisini topluyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'nun çok özel bir sonbahar şehri olduğunu söyledi.

Kentin merkezindeki bu arazinin insanlara çok güzel görüntüler sunduğunu belirten Keleş, "Burası Kastamonu'nun en merkezi yerinde. Şehrin merkezinde olmasına rağmen doğanın kalbinde çölde bir sahra diyebiliriz. Burası uzun zamandır kullanılmıyor. Sahipleri tarafından da herhangi bir yapılaşmaya izin verilmediği için buradaki ağaçlar, her türlü doğal hayat korunarak kalmış." dedi.

Sonbaharı görmek isteyenlerin uzağa gitmesine gerek olmadığını kaydeden Keleş, "Burası adeta şehrin içerisinde doğanın küçük bir kopyası. Uzağa gitmeye gerek yok hemen bir adım ötemizde şehrin içinde elimizi uzatıp tutunabileceğimiz kadar mesafede doğanın, sonbaharın güzelliği var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
AIDS'ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme

Baba ve annenin test sonuçları ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak? AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında, nereli? Etki ajanlığı nedir, yasası ne demek? Etki ajanlığı yasası geri çekildi mi? Kanal D yayın akışı! 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.