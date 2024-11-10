Kastamonu'da Sonbahar Renkleri Fotoğrafçıları Cezbediyor

Kastamonu'nun kent merkezinde oluşan sonbahar renkleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçıların, "İçinden sonbaharın geçtiği şehir" olarak nitelendirdiği kentte sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor. Yol güzergahını kaplayan pek çok farklı türdeki ağaçlar rengarenk görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) Başkanı Suat Cumali Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda kentin fotoğrafçılar için inanılmaz güzellikler sunduğunu söyledi.

Birçok fotoğraf tutkununun Kastamonu'ya sonbaharı fotoğraflamaya geldiğini belirten Güngör, "Kastamonu fotoğrafçılar için inanılmaz bir kent ve sonbaharı zirvede yaşıyor. İl dışından gelen fotoğrafçılarla da bunu görüşüyoruz ve bizler çok şanslıyız. Evimizin 100 metre ilerisinde fotoğraf üretebiliyoruz. Belediyemiz de sağ olsun, bizlerin fotoğraf üretebilmesi için yaprakları süpürmedi. Her sabah kalkıyoruz yaprakların içinde yürüyoruz, fotoğraflıyoruz." diye konuştu.

Güngör, çay boyunda sonbahar ve kışın farklı güzellikler sunduğuna işaret ederek, ortaya çıkan manzaraları fotoğraflamanın büyük bir keyif olduğunu kaydetti.