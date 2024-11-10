Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Sonbahar Renkleri Fotoğrafçıları Cezbediyor

Kastamonu'da Sonbahar Renkleri Fotoğrafçıları Cezbediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun kent merkezi, sonbahar renkleri ile fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Suat Cumali Güngör, şehirde sonbaharın güzelliklerini keşfeden birçok fotoğrafçının il dışından geldiğini belirtti.

Kastamonu'nun kent merkezinde oluşan sonbahar renkleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçıların, "İçinden sonbaharın geçtiği şehir" olarak nitelendirdiği kentte sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor. Yol güzergahını kaplayan pek çok farklı türdeki ağaçlar rengarenk görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) Başkanı Suat Cumali Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda kentin fotoğrafçılar için inanılmaz güzellikler sunduğunu söyledi.

Birçok fotoğraf tutkununun Kastamonu'ya sonbaharı fotoğraflamaya geldiğini belirten Güngör, "Kastamonu fotoğrafçılar için inanılmaz bir kent ve sonbaharı zirvede yaşıyor. İl dışından gelen fotoğrafçılarla da bunu görüşüyoruz ve bizler çok şanslıyız. Evimizin 100 metre ilerisinde fotoğraf üretebiliyoruz. Belediyemiz de sağ olsun, bizlerin fotoğraf üretebilmesi için yaprakları süpürmedi. Her sabah kalkıyoruz yaprakların içinde yürüyoruz, fotoğraflıyoruz." diye konuştu.

Güngör, çay boyunda sonbahar ve kışın farklı güzellikler sunduğuna işaret ederek, ortaya çıkan manzaraları fotoğraflamanın büyük bir keyif olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.