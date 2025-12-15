Haberler

Kastamonu'da sokak fotoğrafçılığı kursu düzenlendi

Kastamonu'da sokak fotoğrafçılığı kursu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen sokak fotoğrafçılığı eğitiminde, fotoğraf sanatçısı Murat Bakmaz katılımcılara sokak fotoğrafçılığının inceliklerini anlattı. Eğitimde duygu ve sadelik vurgusu yapıldı.

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneğince (KASFOT) sokak fotoğrafçılığı eğitimi düzenlendi.

Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde fotoğraf sanatçısı Murat Bakmaz tarafından fotoğraf severlere sokak fotoğrafçılığıyla ilgili bilgiler aktarıld

ı. Çalışmalarında kullandığı ekipmanları da tanıtan Bakmaz, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde çektiği sokak fotoğraflarını katılımcılarla paylaştı.

Eğitimde, sokak fotoğrafçılığında etkili sonuçlar elde edilebilmesi için insanlarla iyi iletişim kurulması gerektiğini söyledi.

İnsan odaklı çalışmanın önemine dikkati çeken Bakmaz, "Çektiğimiz fotoğraflar o anki duyguyu yansıtmalı ve doğal olmalı. Çalışmalarımızda mutlaka insanı merkeze almalıyız ve anlatacağımız hikayeyi iyi belirlemeliyiz. En önemli konulardan biri de sadelik. Fotoğrafta vermek istediğimiz konu ne kadar sade olursa sonucumuz da o kadar kıymetli olur. Her şeyi tek bir kareye sığdırıp göstermeye çalışırsak vermek istediğimiz mesajı öne çıkaramayız." diye konuştu.

Bakmaz, sokak fotoğrafçılığında araştırma yapmanın avantajlarına değinerek "Gezeceğiniz, fotoğraf çekeceğiniz illeri, ülkeleri iyi araştırmanız çekeceğiniz fotoğraflarda size büyük faydalar sağlayacaktır. Yapacağınız çalışmalarda ön bilginizin iyi olması önemli bir avantaj. Gittiğiniz yerin tarihini, kültürünü yansıtan fotoğraflar çekmek istiyorsanız kendinizden de bir şeyler ekleyerek çalışmalarınızı yapmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör de Kastamonu'nun fotoğraf açısından çok zengin bir şehir olduğunu belirterek "Düzenlediğimiz bu eğitimle ilimizdeki fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çok verimli bir program oldu." dedi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
title