Haberler

Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı

Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Seydiler ilçesinde gece en düşük sıcaklığın eksi 24 dereceye düşmesiyle rekor kırdı. Pınarbaşı, Devrekani ve Azdavay’da da düşük sıcaklıklar kaydedildi.

TERMOMETRELER EKSİ 24'Ü GÖRDÜ

Kastamonu'da bir haftadır devam eden kar yağışının yanı sıra etkisini sürdüren soğuk hava, gece saatlerinde rekor düzeylere ulaştı. Kentte gece saatlerinde en düşük sıcaklık, Seydiler ilçesinde eksi 24 derece olarak kaydedildi. Pınarbaşı ilçesinde hava sıcaklığı eksi 23,1, Devrekani'de eksi 22,4 ve Azdavay'da eksi 21,6 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig devinden transfer yapıyor
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig devinden transfer yapıyor
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok