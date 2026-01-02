Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı

TERMOMETRELER EKSİ 24'Ü GÖRDÜ

Kastamonu'da bir haftadır devam eden kar yağışının yanı sıra etkisini sürdüren soğuk hava, gece saatlerinde rekor düzeylere ulaştı. Kentte gece saatlerinde en düşük sıcaklık, Seydiler ilçesinde eksi 24 derece olarak kaydedildi. Pınarbaşı ilçesinde hava sıcaklığı eksi 23,1, Devrekani'de eksi 22,4 ve Azdavay'da eksi 21,6 oldu.