Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Seydiler ilçesinde gece en düşük sıcaklığın eksi 24 dereceye düşmesiyle rekor kırdı. Pınarbaşı, Devrekani ve Azdavay’da da düşük sıcaklıklar kaydedildi.
TERMOMETRELER EKSİ 24'Ü GÖRDÜ
Kastamonu'da bir haftadır devam eden kar yağışının yanı sıra etkisini sürdüren soğuk hava, gece saatlerinde rekor düzeylere ulaştı. Kentte gece saatlerinde en düşük sıcaklık, Seydiler ilçesinde eksi 24 derece olarak kaydedildi. Pınarbaşı ilçesinde hava sıcaklığı eksi 23,1, Devrekani'de eksi 22,4 ve Azdavay'da eksi 21,6 oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel