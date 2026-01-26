Haberler

Kastamonu'da sis etkili oluyor

Kastamonu'da etkili olan yoğun sis, Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya giden kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı ve trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

