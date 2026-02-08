Haberler

Kastamonu'da bir evin önünde silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da bir evin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak iki zanlı tutuklandı. Olay, Esentepe Mahallesi'nde bir ikamet önünde meydana gelirken, emniyet güçleri kısa sürede şüphelileri tespit ederek yakaladı.

Esentepe Mahallesi'nde bir ikametin önünde boş kovanların olduğu yönünde vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera incelemeleri sonucu olayın seyir halinde plakasız araçta bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu araç plakası ve şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler M.G. ve A.B.A, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
