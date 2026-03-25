Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında, belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Yapılan aramada 3 tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 23 tabanca fişeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir başka operasyonda ise ikamette yapılan aramada 4 tabanca, 2 av tüfeği ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.