Kastamonu'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'da Ramazan Bayramı öncesinde ziyarete açılan Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek isteyen vatandaşlar salavat getirip dua etti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki Merkez Camii'nde, Ramazan Bayramı öncesinde Sakal-ı Şerif, cami içinde dua ve salavatlarla ziyarete getirildi. Cam fanusta bulunan Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Yatsı namazında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif için vatandaşlar camiye akın etti. Yoğun kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.