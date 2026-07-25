Kastamonu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde etkili olan sağanak birçok noktada su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı verdiği bölgede kuvvetli yağışların ardından ilçe merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Meset Çayı'nın debisi yükseldi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, metrekareye 150 kilogramın üstünde yağış alan ilçede birçok noktada su baskınları meydana geldi, taşkınlar oluştu.

"Patpat" olarak tabir edilen tarım aracı da ilçe merkezindeki cami bahçesine ulaşan sel sularının içinde kaldı.

Tedbir amaçlı bölgede konuşlandırılan AFAD ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye için çalışma başlattı.

Kaynak: AA