Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız silah kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı ve 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile 103 fişek ele geçirdi.
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
İl merkezi ve Taşköprü ilçesinde 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 103 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel