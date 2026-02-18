Haberler

Kastamonu'da ramazan ayı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Güncelleme:
Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği fener alayı etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Program, Kışla Parkı'ndan başlayarak Nasrullah Camisi'ne kadar sürdü.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Kışla Parkı'ndan başlayan fener alayı, Çay Boyu güzergahı üzerinden Nasrullah Camisi'ne kadar devam etti. Vatandaşlar yürüyüşe ellerindeki fenerlerle eşlik etti.

Nasrullah Camisi önünde sona eren programda Kastamonu Müftü Yardımcısı Selim Demir dua etti. Duanın ardından katılımcılara salep ve çikolata ikramında bulunuldu, çocuklara ramazan fenerleri dağıtıldı.

Yürüyüşe siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

