Kastamonu'da Firari Hükümlü Polise Araç Sürmekten Vuruldu
Kastamonu'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracını polislerin üzerine süren 12 yıl kesinleşmiş hapis cezalı firari hükümlü A.U, sol kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Tedavi sonrası emniyete götürülen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi; uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Kastamonu'da polislerin üzerine araç süren firari hükümlü, silahla etkisiz hale getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde takip ettikleri firari hükümlü A.U'nun (29) kullandığı aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp aracı polislerin üzerine süren hükümlü, sol kolundan tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.
"Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan hükümlü, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Hükümlü, işlemlerinden sonra cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, firari hükümlünün uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı belirtildi.