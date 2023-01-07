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Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar darbedildi

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Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar darbedildi

Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbeden zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbeden zanlı gözaltına alındı.

İlçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için giden Yaşar, F.Ş. tarafından darbedildi.

Yaşar, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı.

F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşar, AA muhabirine, kuaföre ziyarete gittiği sırada merdivenden inerken arkasından gelen F.Ş'nin sırtına tekme attığını söyledi.

Merdivenden yuvarlanarak yere düştüğünü belirten Yaşar, "Düştüğüm yerde çok sayıda demir vardı. Allah korudu diyorum. Vücudumun çeşitli bölgelerinde çizikler ve yaralanmalar var. Aramızda herhangi bir husumet yoktu, neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Şüpheliden şikayetçi oldum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Halil İbrahim Şenol Devlet Hastanesi Kastamonu Pınarbaşı Güncel Haberler

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