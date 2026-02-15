Haberler

Kastamonulu kadınlar, özel gereksinimli bireyin babasının mevlidi için güç birliği yaptı

Kastamonulu kadınlar, özel gereksinimli bireyin babasının mevlidi için güç birliği yaptı
Güncelleme:
Kastamonu'da özel gereksinimli birey Enes Akçaoğlu'nun vefat eden babası Bilal Akçaoğlu için düzenlenen mevlit, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Kadınların katkısıyla hazırlanan yöresel yemekler, mevlidin anlamını pekiştirdi.

Kastamonu'da geçen yıl hayatını kaybeden özel gereksinimli bireyin babasının mevlit programı, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından hazırlandı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyesi özel gereksinimli birey Enes Akçaoğlu'nun babası Bilal Akçaoğlu, geçen yıl hayatını kaybetti.

Bilal Akçaoğlu'nun ailesinin mevlit programı düzenlemek istediğini iletmesi üzerine Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, konuyu Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neslihan Açar ile görüştü.

İki derneğin kadın üyeleri güç birliği yaparak, Bilal Akçaoğlu'nın mevlidi için yemekler hazırladı. Mevlit, işletmeciliğini Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin yaptığı Mutlu Kafe'de gerçekleştirildi.

Mevlit için yöresel yemekler hazırladılar

Neslihan Açar, AA muhabirine, kooperatiflerini Devrekani ilçesinde 13 kadınla kurduklarını, yörenin lezzetlerini tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Özel gereknisimli bireyin vefat eden babasının mevlidine tarhana çorbası, Devrekani mantısı ve baklava ile katkıda bulunduklarını belirten Açar, "Yanlarında olmak istedik. İnşallah bundan sonra da güzel işlerde bir arada bulunuruz." dedi.

Açar, özel bireylerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Elimizden geldiğince özel bireylerimizin yanlarında bulunmayı hedefliyoruz. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek, onlarla iletişime geçmek, birazcık da olsa yüreklerine su serpmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Huriye Boyraz ise çok anlamlı bir mevlit olduğunu vurgulayarak, "Kadın kooperatifimiz sağ olsun, yanımızda yer aldı. Babamız vefat etmeden bir hafta önce hem özel oğlunu hem de kızını bize emanet etti. Geçen yıl onu gerçek dünyaya uğurladık. Bizler de ailemizin yanında olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

