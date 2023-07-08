Kastamonu'da otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kastamonu Daday kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Karabacak'ın kullandığı otomobil ile Onur Çopuroğlu'nun yönetimindeki ticari taksi çarpıştı. Kazada Onur Çopuroğlu, Ahmet Eşit ve Niyazi Karabacak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.