Kastamonu'da otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Kastamonu Daday kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Karabacak'ın kullandığı otomobil ile Onur Çopuroğlu'nun yönetimindeki ticari taksi çarpıştı. Kazada Onur Çopuroğlu, Ahmet Eşit ve Niyazi Karabacak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Karabacak'ın kullandığı 34 BMS 422 plakalı otomobil, Kastamonu Daday kara yolu 1. kilometrede Onur Çopuroğlu (24) idaresindeki 37 TT 115 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
Kazada Onur Çopuroğlu ile Ahmet Eşit (64) ve Niyazi Karabacak (56) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel