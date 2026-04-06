Kastamonu'da otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi yaralandı
Kastamonu'da Aytaç Eruz Anadolu Lisesi önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye otomobil çarptı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aytaç Eruz Anadolu Lisesi önünde, L.Y. idaresindeki 06 BOA 841 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.T. (17) ile E.S'ye (16) çarptı.
Kazada yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu