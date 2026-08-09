Araç'ta Bisikletli Kazada Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karabük'ten bisikletiyle Samsun'a gitmek için yola çıkan Eren Köse'ye (38), Yeşilove köyü mevkisinde K.A. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.
Köse, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından kaçan sürücü K.A, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Kaynak: AA