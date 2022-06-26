Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2) - Haberler

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Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Bünyamin Karacan - Güncel
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Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)

BALAYINDAN DÖNERKEN ÖLDÜLERKastamonu Tosya'da otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı.

BALAYINDAN DÖNERKEN ÖLDÜLER

Kastamonu Tosya'da otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı. Yeni evli çiftin balayından dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan - Güncel

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