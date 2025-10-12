Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Kastamonu'da O.K. yönetimindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda O.K. idaresindeki 37 ADE 384 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride devrildi.
Kazada sürücü O.K. ile oğlu C.K. yaralandı.
Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel