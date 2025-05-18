Kastamonu'da Otomobil Dereye Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı
Azdavay ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil Azdavay Deresi'ne düştü. Sürücü A.Ç. hayatını kaybederken, H.U. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.Ç. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Azdavay Deresi'ne düştü.
Kazada sürücü ile H.U. (25) yaralandı.
Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan A.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel