Haberler

Kastamonu'da Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Samet B. idaresindeki 37 BJ 554 plakalı otomobil Devrekani ilçesi girişinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Enes B. ve Eren B. ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Başakşehir'den Lemina için açıklama

Başkan canlı yayında açıkladı: Galatasaray'dan transfer
Tunus'ta aşırı sıcaklar can alıyor: Doktorlar olağanüstü hal çağrısı yaptı

Dünyanın en sıcak 2. kentinde hastaneler doldu, ölü sayısı artıyor
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'den Talisca açıklaması geldi
Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu

Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu
Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler