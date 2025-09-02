Haberler

Kastamonu'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ederken, birçok köyde tahliyeler gerçekleştirildi ve hayvanlar güvenli bölgelere alındı.

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde 2 farklı noktada devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü çıkan ve dün Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınlarda, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel görev yapıyor.

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
