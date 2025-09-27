Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İlçeye bağlı Kurtcular köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel