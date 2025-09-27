Haberler

Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Kurtcular köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
