Kastamonu'da 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' tezhip, hat ve ebru sergisi açıldı

Kastamonu'da Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla tezhip, hat ve ebru sergisi düzenlendi.

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında il merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisinde 22 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şehrin önemli eserlerinden UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mahmut Bey ile Şeyh Şaban-ı Veli ve Yılanlı camilerindeki bezemelerden faydalanılarak yapılan çalışmalar da etkinlikte sergilendi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile çok sayıda ziyaretçi sergiyi gezerek eserleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ebru sanatının da tanıtıldığı sergide ziyaretçilere uygulama yapma imkanı sunuldu.

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayten Canaslan, gazetecilere, serginin her biri sabır, emek ve incelikle hazırlanan eserlerden oluştuğunu söyledi.

Sergideki her eserin hem sanatın zarafetini hem de anlamlı değerlerin izlerini yansıttığını anlatan Canaslan, şöyle devam etti:

"Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı vesilesiyle hazırladığımız, Maarif Modeli'nin erdem, değer, eylem yaklaşımından ilham alarak hazırlamış olduğumuz bu sergide 22 eser bulunmaktadır. Tezhip, hat ve ebru sanatlarımızın zarafetiyle adalet, tevazu ve sabır gibi insanı olgunlaştıran değerleri sanatın diliyle ifade etmeyi amaçladık. Bu çalışmalar geleneksel sanatlarımızın estetik mirasını yaşatırken, aynı zamanda bu değerlerin hayatımızdaki yerini yeniden hatırlatmayı hedeflemektedir."

Canaslan, sergi için Mahmut Bey, Şeyh Şaban-ı Veli ve Yılanlı camilerine kültürel geziler yaptıklarını, tasarımlarda bu eserlerden ilham aldıklarını ifade etti.

Geleneksel Türk sanatları usta öğreticisi Elif Ateşoğlu ise eserinde tezhip sanatına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediğini dile getirerek, "Hattat Ahmet Kutluhan'ın çalışmasını ortaya yerleştirerek Kastamonu'da özellikle kilim dokumasında kullandığımız motiflerden esinlendik ve tezhip sanatına yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalıştık. Aynı şekilde kilimlerde ve dokumalarda kullanılan yıldız ve insan motiflerini kullanmak istedim. Sergimizin teması olan adaleti iki eşit insan olarak yansıtmak istedik bu çalışmamızda." değerlendirmesinde bulundu.