Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 7 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Üçlüce köyünde yaşanan olayda, hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Üçlüce köyünde ormandan topladıkları mantarı pişirip yiyen Zeynep A, Yüksel A, Sevde A, Necla A, Fatma A, Yaşar A. ve Feyza A, bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yedi kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel