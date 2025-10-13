Kastamonu'da Mahallede Dolaşan Ayı Güvenlik Kamerasına Takıldı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde mahallede dolaşan ayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dibekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir ayı mahalle merkezine indi.

Durumu fark eden vatandaşlar, köydeki güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ayının mahalle merkezinde bir süre dolaştığı ve daha sonra mahalleden uzaklaştığını görülüyor.