Kastamonu'da Mahallede Dolaşan Ayı Güvenlik Kamerasına Takıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, Dibekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde mahalleye inen bir ayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Vatandaşlar durumu fark edince kayıtları inceledi ve ayının mahallede dolaşarak daha sonra uzaklaştığı görüldü.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde mahallede dolaşan ayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dibekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir ayı mahalle merkezine indi.

Durumu fark eden vatandaşlar, köydeki güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ayının mahalle merkezinde bir süre dolaştığı ve daha sonra mahalleden uzaklaştığını görülüyor.

Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel

