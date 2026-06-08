Kastamonu'da ırmağa düşen çocuk yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak üzerindeki köprüden düşen 4 yaşındaki Aziz A., akıntıya kapılarak sürüklendi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprüden ırmağa düşen çocuk yaralandı.
Gökırmak üzerindeki köprüden geçen 4 yaşındaki Aziz A, ırmağa düştü.
Akıntıya kapılarak sürüklenen Aziz A, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye götürdü.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu