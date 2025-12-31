Yoğun kar yağışının ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kastamonu'da kış tedbirleri değerlendirildi.

Vali Meftun Dallı başkanlığında İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il merkezinde yapılan çalışmalar, kapalı köy yolları, enerji verilemeyen ve haberleşmesi sağlanamayan köylerdeki son durum görüşüldü.

Toplantıda, heyelan nedeniyle kapalı olan yolların açılması ve paletli kar üstü araçlarıyla köylerden alınan hastalarla ilgili çalışmalar da konuşuldu.

Etkisini artırması beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle alınacak tedbirlerin de masaya yatırıldığı toplantıda kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik önlemler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ile ilgili kurum ve bölge müdürleri katıldı.