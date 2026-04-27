Kastamonu'da kayıp kadın çayda ölü bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranan 66 yaşındaki kadın çayda ölü bulundu.

Yeşilova köyünde Emine Yetgin'in evine dönmemesi üzerine yakınları dün kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Yetgin'in cansız bedeni köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Araç Çayı'nda bulundu.

Yapılan ilk incelemede Yetgin'in çaya girdikten sonra akıntıya kapıldığı değerlendiriliyor.