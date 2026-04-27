Kastamonu'da kayıp kadın çayda ölü bulundu

Kastamonu'da kayıp kadın çayda ölü bulundu
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranan 66 yaşındaki kadın çayda ölü bulundu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranan 66 yaşındaki kadın çayda ölü bulundu.

Yeşilova köyünde Emine Yetgin'in evine dönmemesi üzerine yakınları dün kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Yetgin'in cansız bedeni köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Araç Çayı'nda bulundu.

Yapılan ilk incelemede Yetgin'in çaya girdikten sonra akıntıya kapıldığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı

Derbiyi takip ederken kendini hastanede buldu
Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum: Antrenmanlarda bile...
Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Kerem Aktürkoğlu: Penaltıyı atsak...
Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim

Domenico Tedesco günah çıkardı